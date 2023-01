"L'Inter non mi è piaciuta assolutamente, ha creato qualcosina, niente di particolare; il secondo gol arriva per un errore di Pablo Marì - ha aggiunto FantAntonio -. Inzaghi ha messo Lukaku verso la fine, ha fatto grande fatica: non riusciva tenere la palla, poverino, perché non sta bene. Poi perché ha tolto Dimarco? L'errore è stato anche dell'allenatore, fa sempre certe sostituzioni. In conferenza il discorso è stato spostato sull'arbitro, ma sabato l'Inter è uscita definitivamente dalla corsa scudetto: aveva una minima speranza dopo la vittoria contro il Napoli, ora si trova a -10 e deve superare tre squadre".

