Emessa la sentenza del Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo la gara d'andata di semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, giocata lo scorso martedì; la stangata a Cuadrado, al quale sono state inflitte tre giornate di squalifica, non è l'unico provvedimento amaro per la Juventus. Come si legge nella nota, il Giudice, "considerato che, come segnalato dal rapporto dei collaboratori della Procura federale, i sostenitori della Soc. Juventus occupanti il primo anello del settore denominato "Tribuna Sud" levavano, al 35° ed al 49° del secondo tempo, beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale nei confronti del calciatore della Soc. Internazionale Lukaku Bolingoli Romelu; considerato, altresì, che nel suddetto rapporto, i collaboratori della Procura federale dichiaravano che tali gravi manifestazioni di discriminazione raziale, percepite da tutti e tre i rappresentanti della Procura federale dislocati nelle varie parti dell'impianto, provenivano dalla maggioranza dei 5.034 occupanti il predetto séttore (primo anello del settore denominato "Tribuna Sud"); ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione e della percezione reale del fenomeno nonché della ripetitività del medesimo, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell'art. 28, nn. 1 e 4, CGS; P.Q.M. delibera di sanzionare la Soc. Juventus con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Tribuna Sud", primo anello, privo di spettatori".