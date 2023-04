Roc Nation, l'agenzia di management che gestisce Romelu Lukaku, ha scelto di acquistare una pagina della Gazetta dello Sport per esprimere la vicinanza al belga e il fastidio per il ripetersi di casi di razzismo. Ecco il comunicato dell'agenzia:

ENOUGH IS ENOUGH

Cara Italia, do better, want bettere, be better.

NEL CALCIO PROFESSIONISTICO I GIOCATORI NERI SONO STATI SPESSO VITTIME DI MANIFESTAZIONI DI ODIO DURANTE LE PARTITE. ODIO ESPRESSO TRAMITE BUU, ULULATI, RIPRODUZIONI DEL VERSO DELLA SCIMMIA, INSULTI RAZZISTI E BUCCE DI BANANA LANCIATE AI MIGLIORI ATLETI DEL PANORAMA INTERNAZIONALE. TUTTO CIÒ DAVANTI AGLI OCCHI DEL MONDO, DAVANTI AGLI OCCHI DEI BAMBINI, DAVANTI ALLE FAMIGLIE DEI GIOCATORI.

NESSUNO HA DOVUTO AFFRONTARE ALCUNA CONSEGUENZA PER QUESTO COMPORTAMENTO ATROCE. NON È MAI CAMBIATO NULLA IN QUESTI ANNI. NON È STATA INTRAPRESA ALCUNA AZIONE CAPACE DI SCONFIGGERE QUESTA PIAGA.

COSÌ ALLA FINE LE UNICHE PERSONE RITENUTE RESPONSABILI SONO I GIOCATORI NEL MOMENTO IN CUI REAGISCONO A QUESTI COMPORTAMENTI DISGUSTOSI SUBITI DURANTE UNA PARTITA.