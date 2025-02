Breve, nella sostanza, il mercato di gennaio dell'Inter e breve è il commento di Fabio Caressa sul proprio canale Youtube. La voce di Sky Sport, nel fare il riassunto della sessione invernale, fa questa considerazione su Nicola Zalewski, unico nuovo arrivo in casa nerazzurra: "Bene per l'Inter, e si è visto nel derby, e bene per lui. Perché a Roma aveva poca possibilità di crescita e nella Capitale, quando ti prendono di mira e la situazione diventa difficile, se sei abbastanza giovane è meglio cercare uno sviluppo da un'altra parte".

