Calendario a dir poco congestionato per l'Atalanta che dovrà disputare ben quattro partite in dieci giorni. Tra queste anche il recupero contro l'Inter che si giocherò il prossimo 28 febbraio. La sfida tra lo Sporting e gli orobici, ottavo di finale di Europa League, si giocherà mercoledì 6 marzo alle ore 18:45 e non giovedì 7, per evitare una sovrapposizione con la partita del Benfica. Il ritorno si disputerà il 14 marzo. A questo punto non c'è rischio di rinvio per il recupero contro i nerazzurri né per il match contro il Bologna, per cui resterà comunque uno stacco di tre giorni.

