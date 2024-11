A che punto è Tajon Buchanan? L'esterno dell'Inter si è messo alle spalle l'infortunio di quest'estate alla tibia ed è rientrato tra i convocati delle ultime partite della squadra di Simone Inzaghi, pur non essendo ancora sceso in campo. Le condizioni del giocatore interessano molto anche il Canada, e ai microfoni di OneSoccer il ct della foglia d'acero Jesse Marsch, che ha convocato Buchanan per la doppia partita contro il Suriname valida per i quarti di finale della Concacaf Nations League, aggiorna su quello che è lo stato di forma del ragazzo ex Bruges: "Ho parlato con Tajon la scorsa settimana e all'inizio di questa. Realisticamente non è ancora pronto per giocare 90 minuti ma sta lavorando molto duramente sulla sua forma, per essere pronto non appena comincerà ad avere minuti da giocare".

Marsch prosegue: "Sta lavorando per farsi trovare pronto, vedremo. Lo abbiamo visto nel suo riscaldamento a metà campo nell'ultima partita dell'Inter e lo abbiamo commentato dicendo che appare in forma, però dobbiamo valutarlo in ritiro. Potenzialmente potrebbe anche giocare qualche minuto, lo speriamo; però la cosa più importante per noi è averlo nuovamente in squadra, siamo davvero entusiasti. Non solo sul piano fisico, ma anche sul piano mentale e dello spirito per lui e per noi è una cosa decisamente positiva".

