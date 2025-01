Nella sua analisi dagli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso esalta il momento di Lautaro Martinez. "Lui ritrovato? Non si è mai perso. Non segnava, ma la prestazione l'ha fatta sempre. Ci si preoccupa se gli attaccanti non hanno occasioni o non partecipano. Con Lautaro non è mai esistita questa situazione", dice il "Cuchu".

"Calcoli da parte dell'Inter col Monaco? Penso che l'Inter non ne farà, anche perché la Champions insegna che è meglio non farne", dice ancora Cambiasso.

