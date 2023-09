La presenza in campo dal 1' contro l'Empoli si traduce anche in un importante traguardo tagliato da Hakan Calhanoglu con l'Inter. Al Castellani il turco è infatti arrivato alla tripla cifra, centrando la 100esima presenza in nerazzurro. Una meta festeggiata sui social da Calha, che in una grafica appende un altro quadro significativo al muro: "100 partite con l'Inter, amo ogni secondo" la frase, arricchita da due cuori con i colori sociali del club, che accompagna l'ultimo post.

