Intervenuto ai microfoni di TRT Spor, Hakan Calhanoglu, in qualità di capitano della Nazionale turca ha parlato a proposito dell'addio del ct Stefan Kuntz, succeduto da Vincenzo Montella, ufficializzato da qualche ora. "I giocatori della nazionale non hanno mai detto di volere un allenatore turco - ha spiegato il centrocampista nerazzurro -. Lavoreremo con qualunque allenatore dovesse arrivare. I funzionari della Federazione hanno preso in considerazione la mia opinione come opinione dell'intero gruppo essendo il capitano. Kuntz era una persona molto positiva, non ho mai avuto problemi con lui, ma probabilmente era un allenatore da nazionale giovanile. Puoi stabilire una buona relazione con i giovani, ma non sempre lo stesso atteggiamente potrebbe essere accettato da tutti i calciatori".

Queste affermazioni avrebbero potuto essere fatte se fosse stato un allenatore più esperto?

''Il calciatore che viene qui deve sapere come gioca la Nazionale. Dobbiamo avere un sistema. La mia posizione è diversa ora. Gioco come regista da due stagioni all'Inter".

Sulle dichiarazioni dell'agente di Mor, che avrebbe accusato l'interista per la mancata convocazione del suo assistito:

"Non ho nulla a che fare con la convocazione di Emre o di qualsiasi altro giocatore nella nazionale. Non conosco il suo agente, non ho niente a che fare con lui".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!