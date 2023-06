Come raccontato nelle scorse ore, è in standby la trattativa per il trasferimento di Marcelo Brozovic all'Al-Nassr, nonostante il club saudita abbia trovato l'accordo nella giornata di ieri con l'Inter per una cifra pari a 23 milioni di euro. Il giocatore, infatti, non ha ancora accettato la corte della squadra che ha ingaggiato Cristiano Ronaldo, e intanto su Instagram si diverte a lanciare messaggi più o meno velati. Nello specifico rispondendo a una utente che commentava la notizia postata dal giornalista Fabrizio Biasin, invitando Brozovic a chiedere 40 milioni di euro a stagione. "50 bastano", la risposta con tanto di risata del croato.