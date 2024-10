Protagonista ieri nella conferenza stampa pre-partita, Yann Bisseck ha parlato dell'impegno dell'Inter contro lo Young Boys anche ai microfoni di Prime.

Come si gestiscono impegni così ravvicinati?

"Il calcio è così, ci sono tante partite da giocare. Quindi ci sono alti e bassi, è normale che alcuni calciatori inizino a farsi male. Per mantenere il livello c'è bisogno di una rosa lunga. Credo che siamo in una buona condizione, abbiamo tanti giocatori forti che sono sempre pronti a scendere in campo. Non possiamo usarla come scusa, è una situazione comune per tutte le squadre. Quindi siamo pronti per le prossime sfide".

Il terreno di gioco sintetico inciderà sulla partita?

"Per questo abbiamo fatto una sessione extra di allenamento, per abituarci al campo. Ma non dobbiamo trovare scuse. Bisogna solo preoccuparsi di giocare, probabilmente il gioco sarà più veloce. Questo potrebbe essere buono per noi in fase di possesso, ma lo vedremo. Probabile che alcuni dei nostri giocatori siano abituati per esperienze del passato. Credo che siamo una squadra forte, abbiamo giocatori tecnici quindi non dovrebbe essere un grande problema per noi".

Benito ha detto che siete amici, dove nasce la tua amicizia con lui?

"Non ne ho idea, non so risponderti a questa domanda (ride, ndr)".