Yann Bisseck pregusta la grande sfida Inter e non dimostra di avere alcun timore del salto in un top club come quello nerazzurro. Nelle parole riportate dalla Bild, il difensore capitano dell'Under 21 della Germania afferma di non essere nemmeno spaventato dall'eventuale concorrenza: "C'è sempre concorrenza al livello in cui voglio essere. Conosco i lati positivi e negativi ma sono convinto di me stesso. Una volta che mi sono abituato a una squadra, posso affermarmi ovunque. Ho del potenziale, ma posso ancora migliorare”.

L'interesse dell'Inter lo rende orgoglioso. E aumenta la sua autostima. "I responsabili dell'Inter sapranno già il fatto loro, hanno fatto il loro lavoro e hanno guardato le mie partite. E vedranno qualcosa in me. Hanno visto tanti giocatori ai massimi livelli. Se pensano che lo sia anche io, allora mi dà motivo di crederci anch'io. Ma sono fiducioso di me stesso. Credo sempre nel mio talento, so cosa posso fare". Bisseck poi si candida per essere un po' un tuttofare in campo: "Vincere duelli è fantastico, segnare gol è fantastico, giocare un bel passaggio è fantastico. Il calcio è solo divertimento".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!