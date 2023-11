Ogni giorno che passa, Benjamin Pavard si sente sempre più nerazzurro. E non è una sorpresa per chi, ancora prima di firmare il contratto con il club milanese, si definiva 'Benji l'interista'. Una battuta che all'epoca, probabilmente, fu dettata dall'entusiasmo del momento, ma che col passare dei mesi è diventata un dato di fatto. Come lo stesso difensore francese ci ha tenuto a sottolineare nell'ultimo post pubblicato sulla sua pagina Instagram: "Pianeta Inter", le due parole scritte dall'ex Bayern Monaco vicino alla foto scattata prima della gara di domenica sera con la Roma.

