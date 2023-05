Ospite oggi della 'Domenica Sportiva' su Rai Due, l'allenatore Rafa Benitez ha detto la sua anche sull'euroderby tra Inter e Milan che andrà in scena il 10 e il 16 maggio in semifinale di Champions League: "Avere due squadre italiane in semifinale di Champions League è un grande traguardo, in Italia si dice sempre che il calcio italiano non è ancora ai livelli della Premier League, ma Inter e Milan sono arrivate a questo traguardo anche giocando delle buonissime partite in Champions. Una di loro andrà in finale, è un grande risultato che testimonia come si stiano avvicinando alle big europee.

Sarà una partita spettacolare, arrivare in finale è fantastico per i tifosi, per i giocatori e la società", le sue parole.