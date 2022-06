"L’accordo con l’Inter per Bellanova è di fatto raggiunto, siamo ai dettagli". Questa la conferma di Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari. "La formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato, che può quindi trasformarsi in obbligo", ha spiegato il dirigente del club sardo intercettato da inter-news. "Non abbiamo provato a imbastire trattative per Casadei, ma abbiamo chiesto Franco Carboni: sul ragazzo non ci siamo solo noi, pure il Verona", ha concluso Capozucca.