Roberto Martinez, ct del Belgio, è tornato a parlare di Lukaku e del suo stato di forma alla vigilia della sfida decisiva contro la Croazia ai Mondiali. "Titolare dal primo minuto? Non so, mi auguro di sì: per la mia squadra giocare insieme a lui fa tutta la differenza del mondo. È un leader naturale, tiene su il reparto offensivo, si pone come punto di riferimento. È fondamentale”