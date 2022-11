"ll Napoli non sta rubando assolutamente niente, sta facendo grandi cose". Così Evaristo Beccalossi a Radio CRC, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete'. "L'Inter? Lukaku è un'assenza importante, ma credo che il problema sia quello che sono 2/3 anni che devi convivere con il fatto di costruire una squadra competitiva mettendo in ordine il bilancio: non è semplice - ha spiegato l'ex fantasista dell'Inter -. Inzaghi è un grande allenatore ma ancora giovane, penso si possa sempre migliorare. Io proseguirei con lui perché un’esperienza ti porta sempre a migliorare. È arrivato dopo Conte e ha portato due trofei, nel calcio bisogna essere equilibrati".