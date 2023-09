Thomas Tuchel ha fatto chiarezza rispetto alla decisione del Bayern Monaco di lasciar partire Benjamin Pavard direzione Inter, nonostante l'evidente buco in rosa nel ruolo di terzino destro dopo l'addio di Josip Stanisic: "Quando giudichiamo le cose, dobbiamo sforzarci di tornare al momento della decisione - la puntualizzazione del tecnico tedesco in conferenza stampa -. Quando abbiamo preso la decisione su Stanisic, non c'era nessuna offerta per Benji, che aveva fatto tutta la preparazione con noi. Darlo in prestito ad un buon club (il Leverkusen, ndr) potrebbe essere è stata un'ottima soluzione per noi e per Stani".