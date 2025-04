Il secondo round del quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco andrà in scena domani a San Siro. E proprio dalla pancia del Meazza, il bomber dei bavaresi Harry Kane presenta in conferenza stampa la sfida contro i nerazzurri.

Hai ripensato alle occasioni dell'andata?

"Non dormo tanto dopo le partite, specialmente dopo che ho sbagliato delle occasioni. Però bisogna preoccuparsi se non si hanno occasioni, non se le si sbaglia. Da me mi aspetto di segnare in certe occasioni, però sono pronto".

Si è parlato dell'esultanza dell'Inter, può essere una motivazione in più per voi?

"Penso che abbiamo abbastanza motivazioni a prescindere. Siamo convinti di poter ribaltare il risultato, anche all'andata sarebbe potuta andare diversamente. Non penso che l'Inter dia per scontato il passaggio del turno, credo si aspettino una battaglia. Dobbiamo giocare meglio di come abbiamo fatto all'andata, ma è una sfida a cui siamo pronti".

Cosa potete migliorare rispetto all'andata?

"Bisogna preoccuparsi di più quando non si creano occasioni. I portieri che abbiamo incontrato di recente hanno giocato molto bene, in più abbiamo colpito tanti legni. Il calcio è così, nelle ultime partite abbiamo raccolto meno di quanto avremmo voluto ma abbiamo giocato bene. Dobbiamo essere più cinici. Dovremo avere lo stesso approccio avuto col Leverkusen nello scorso turno".

Avete provato i rigori?

"Li provo sempre il giorno prima di una partita, non c'è stata alcuna differenza in questo caso".

Laimer ha detto che siete convinti della rimonta...

"Sono d'accordo con lui, anche dopo il triplice fischio a Monaco eravamo convinti di aver giocato un'ottima gara e di poterla ribaltare al ritorno. Ho giocato diverse finali, tante grandi partite: il segreto è giocare al massimo, difendere bene, gestire la palla. Io cerco di dare l'esempio, ma abbiamo una squadra molto esperta a tutti i livelli. Penso a Muller e ad altri. Dobbiamo avere il giusto approccio mentale, e vogliamo vincere".

Cosa pensi del livello raggiunto dall'Inter?

"È un'ottima squadra, in entrambe le fasi di gioco. Creano difficoltà soprattutto con le transizioni, hanno tre centrocampisti molto forti sia con sia senza la palla. Siamo ai quarti di finale di Champions, c'è da aspettarsi di giocare contro le migliori squadre al mondo. Ci aspettano momenti complicati, ma dovremo affrontarli al meglio".

Acerbi ha detto che sei forse il miglior centravanti al mondo. Cosa ne pensi e cosa pensi di lui?

"Ci siamo incrociati la settimana scorsa, è stata dura. È un giocatore di altissimo livello, molto esperto. Mi diverto a giocare contro i migliori difensori al mondo, lo ringrazio per i complimenti ricevuti: ci sono tanti tipi di centravanti, io cerco di dare una mano con le mie qualità in base alla gara, cercando di dare ai compagni la mia miglior versione possibile. Sarà una battaglia domani, non vedo l'ora".

Abbiamo cercato i video relativi alle esultanze dell'Inter, ma non ci sono evidenze di questi particolari festeggiamenti.

"Magari è stata solo una sensazione negli ultimi minuti o dopo i gol. Non penso che sia una gran cosa, ma una cosa da aspettarsi da una squadra avversaria. Quando finisce una partita del genere influiscono le emozioni. È stata una serata amara, non tante squadre hanno battuto il Bayern all'Allianz Arena e lo capisco. Se vinceremo domani festeggeremo noi, il calcio è questo".

Chi è il tuo più grande rivale per il titolo di capocannoniere?

"Raphinha è lì, Lewandowski e Mbappé anche. Non mi concentro sul diventare il miglior marcatore, ma nel cercare di aiutare i miei compagni a vincere. È l'unica cosa di cui mi preoccupo, le partite non riguardano me ma la squadra".

Cosa pensi di Lautaro?

"È un ottimo giocatore, uno dei migliori attaccanti da anni. Ha segnato un gran gol all'andata, è un giocatore pericoloso e i nostri difensori lo sanno. Penso che dia tanto alla squadra molto più dei gol, per come aiuta la manovra e come infastidisce il possesso avversario. È un giocatore che rispetto molto".

Kim è stato molto criticato dopo la partita di andata. Come l'hai visto?

"Penso che siano occasioni per tornare a dare il massimo. Subiamo e segniamo come squadra. Penso che sia una cosa che accade nel calcio, e le critiche servono solo a dare motivazione extra. È stato uno dei nostri migliori difensori in questa stagione, dà sempre tutto per la squadra e sono convinto che domani darà una mano, anche grazie alla sua esperienza in Italia".

