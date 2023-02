Protagonista dell'ultima puntata di 'Footsteps', sul canale Recast dell’Inter, Alessandro Bastoni comncia parlando dei suoi inizi nel mondo del calcio che gli hanno permesso di arrivare in alto: "Ho fatto 12 anni nel Settore giovanile dell’Atalanta e tuttora ho un legame forte con Bergamo. A Parma ho sperimentato cosa significhi giocare in Serie A, mi è servita molto come gavetta e mi ha permesso di arrivare all’Inter e giocarmi le mie carte".

Una volta a Milano, Bastoni si è fatto largo superando addirittura uno come Godin nella gerarchie di Conte, fino a diventare uno degli uomini decisivi della cavalcata scudetto 2020-21: "Il momento più bello in nerazzurro è il primo è l’assist a Barella contro la Juventus. Faccio questo lancio di 50 metri e poi lui fa gol. Oltre all’assist è stato importante battere la Juventus, che vinceva da tanti anni ed è stato fondamentale per poter trionfare alla fine per lo scudetto".