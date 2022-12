"Sia col Betis che oggi abbiamo alzato ritmi e minutaggio, queste sfide servono a mettere benzina nelle gambe". Parola di Alessandro Bastoni , intervistato da Inter TV dopo il 2-0 nerazzurro in amichevole contro la Reggina.

Il difensore mette l'accento anche sul ritorno al gol di Romelu Lukaku, di nuovo a pieno regime dopo il lungo periodo ai box per infortunio: "Anche Romelu ha bisogno di ritrovare la forma migliore e con il lavoro che stiamo facendo ci darà sicuramente una grande mano. Abbiamo tanta voglia di ricominciare, la sfida col Napoli sarà molto importante per noi, poi ci saranno Supercoppa e ottavi di Champions. Da qui alla fine della stagione ci aspetta un gran tour de force, è importante alzare ritmo e intensità".

