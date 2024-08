Oltre ad Hakan Calhanoglu, anche Alessandro Bastoni si pronuncia a pochi giorni dall'inizio del campionato. Parlando ai microfoni di Sport Mediaset, il difensore nerazzurro analizza gli obiettivi per la stagione che sta per partire: "Abbiamo il grande entusiasmo di ripartire, abbiamo visto cosa ha mosso in noi e i tifosi lo scorso anno e vogliamo rivivere le stesse emozioni".

Come si cresce da lì?

"Il mister ce lo ripete tutti i giorni, vincere è facile ma ripetersi è la cosa più difficile. Dobbiamo tutti fare un passo in avanti, anche mentalmente, per resettare completamente quello che è successo l'anno scorso. Solo così potremo ripetere quanto fatto l'anno scorso, dove abbiamo fatto un campionato perfetto".

Quanto la continuità di questo gruppo è importante?

"Penso sia determinante avere uno zoccolo duro in squadra, ho l'onore e la fortuna di farne parte. Sono molto orgoglioso di fare parte di questo club".

In cosa pensi di doverti ancora arricchire, guardandoti in prospettiva?

"Devo fare ancora uno step in termini di leadership, devo essere più un esempio per i compagni dentro e fuori dal campo".

Se dovessi scegliere due avversarie, chi prenderesti?

"Sceglierne due è difficile, dal mercato stiamo vedendo che le nostre competitor stanno prendendo giocatori importanti. Sarà un campionato molto aperto e difficile, bisognerà fare uno step molto importante per ripetere quanto fatto l'anno scorso".

Quale giocatore della Serie A ti dà più gusto marcare?

"Ce ne sono tanti: Vlahovic, Politano, tanta gente. Ma più dei giocatori sono i sistemi e l'organizzazione di gioco a metterti in difficoltà, tutte le squadre stanno crescendo".

E in Europa?

"Vorrei affrontare il Real Madrid".

In che modo bisognerà cambiare mentalità in Champions?

"La nostra pecca dell'anno scorso è stata la Champions, magari vincere l'andata ci ha fatti rilassare. Bisognerà affrontare ogni partita con lo spirito giusto, sono arrivati giocatori importanti sotto questo punto di vista e quindi siamo fiduciosi per quest'anno".

Sei corteggiato all'estero, ma tu ti vedi per sempre all'Inter?

"Fa piacere l'apprezzamento di gente nel mondo del calcio. Ma quando sei in un posto e sei felice, tutti ti vogliono bene e ti apprezzano per quello che sei, non devi mai andare via. Io qui mi sento esattamente così, mi sento importante in questa grande famiglia e non ho paura a dire che qui sto molto bene".

Sarai soddisfatto a fine stagione se?

"Se vinceremo lo scudetto. Sulla Champions non voglio sbilanciarmi, ma dobbiamo andare avanti. Quindi sarò felice se non avremo rimpianti".

