Il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni si presenta ai microfoni di DAZN per parlare a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro il Bologna: "Sicuramente è stato un duro colpo perdere con la Juve per l'importanza della partita. Dobbiamo metterci subito la testa a posto e iniziare a fare bene da stasera per recuperare più punti possibili".