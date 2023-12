Gol ritrovato anche per Nicolò Barella che dopo essersi sbloccato col Napoli ha replicato questa sera contro il Lecce e mette in rete il secondo score stagionale. A fine gara il centrocampista sardo si è presentato a Sky Sport per commentare il risultato, di seguito le sue dichiarazioni.

Quell'abbraccio con Arnautovic è sinonimo di squadra?

"Il non fare gol colpisce tutti, colpisce noi centrocampisti, figuriamoci gli attaccanti. Ma Marko si è fatto trovare pronto quando avevamo bisogno di lui e c'è solo da fargli i complimenti per quella palla che mi ha dato e per tutto quello fatto in partita".

A che punto è questa Inter?

"Abbiamo il nostro tabellino di marcia, facciamo il meglio per tenere lontane le inseguitrici ma sappiamo che è un campionato difficile. Abbiamo voglia di fare bene e di dare una gioia ai nostri tifosi e cercheremo di farlo alla fine del campionato".

Quest'anno avete una continuità maggiore rispetto all'anno scorso.

"Si dice che dalle sconfitte si impari di più che dalle vittorie, e da quella sconfitta difficile da dimenticare, abbiamo imparato tanto. Sono cambiati tanti giocatori ma quelli che sono arrivati ci hanno dato grande disponibilità e cercheremo di fare il meglio che possiamo".

A livello personale dopo la Nazionale sei tornato in versione super. Come ti senti ora? È tornato il vero Barella?

"C'è stato un periodo in cui mi sono fatto condizionare da alcune cose che magari dovevo lasciare da parte e quando succede in campo non fai bene. Ho ripulito la testa grazie ai miei compagni dell'Inter ma anche della Nazionale e ho ritrovato la mia forma".

Seconda stella prima di tutto?

"Fortunatamente sono arrivato anni fa in questa società, abbiamo iniziato un ciclo vincente e diciamo che sono abituato bene (ride,ndr) e vogliamo continuare così".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!