Il rammarico di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, dopo il pareggio a reti bianche della Dea contro il Venezia. Di seguito le parole del tecnico ai microfoni di DAZN: "Speravamo di guardare Napoli-Inter da primi, abbiamo dato tutto ma non è bastato. Contro le difese chiuse e schierate troviamo difficoltà. Ho provato #Maldini al posto di De Ketelaere, ma non è un ruolo adatto a lui: si accentrava molto e così l’ho spostato al posto di Retegui”.

C'è qualcosa che sta mancando?

"Abbiamo dato moltissimo sotto diversi aspetti. Quando giochiamo in casa con difese numericamente molto addensate, diventa un po' complicato cercare il gol. La spiegazione sta anche nel fatto che, in diverse situazioni, non siamo stati perfetti", ha concluso.