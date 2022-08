Gian Piero Gasperini non è proprio soddisfatto dal mercato della dirigenza nerazzurra: "Non è l'Atalanta che mi aspettavo. La società s'è impegnata, ma la sensazione è che il mercato si stia muovendo solo ora - ha detto a margine dell'allenamento odierno -. Ci sono aspetti economici da risolvere, io non c'entro niente, anche se Luca Percassi ha dato la colpa a me. Pinamonti? L'unico nome che io abbia mai fatto è stato Palacio cinque anni fa, poi ho indicato solo ruoli".