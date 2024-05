Nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente Ö3, l'attaccante dell'Inter Marko Arnautovic ha toccato ampiamente anche il tema Euro2024. Torneo nel quale Arna auspica di poter recitare un ruolo importante nella squadra di Ralf Rangnick: "Sono il tipo di giocatore che vuole sempre giocare quando è con la squadra o con la Nazionale. Ma alla fine è l'allenatore che decide. Io comunque sono qui, aiuterò la squadra e mi aspetto di giocare. Un Europeo è sempre qualcosa di speciale. Rappresenti il ​​tuo Paese. Sarà sicuramente il mio ultimo Europeo e mi divertirò".

Chi non potrà giocare è David Alaba, colonna del team austriaco: "David ci mancherà moltissimo. Sapete cosa penso di lui: è molto importante per noi, anche se non potrà aiutarci in campo. Ci sarà e sarà molto importante per la squadra. Lui il mio capitano non giocatore? No, può fare il padrone in casa sua ma non con me. Questo non è possibile solo perché c'è differenza di età", ha concluso con un sorriso.