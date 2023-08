Manca una specifica non proprio di poco conto, vista la sacralità dei comunicati ufficiali, nella news con cui il Bologna ha annunciato di aver ceduto ufficialmente Marko Arnautovic all'Inter. La formula resa nota dal club felsineo è quella del prestito con obbligo di riscatto, che però per i nerazzurri scatta al 'verificarsi di determinate condizioni'.