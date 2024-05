La stagione 2.0 all'Inter culminata con lo scudetto della seconda stella e l'Europeo alle porte con la Nazionale austriaca: questi i due argomenti principali dell'intervista rilasciata da Marko Arnautovic a Kronen Zeitung. Di seguito le parole di Arna:

Come è andata la festa dello scudetto dell'Inter?

"È stata eccezionale, un sogno. Tutti nel club volevano che vincessimo la seconda stella. Il fatto che sia arrivato nel derby contro il Milan ha reso tutto ancora più bello".

Qual è stato il tuo momento clou in stagione?

"Per me tutta la stagione è stata un momento clou, non riesco a sceglierne uno. Bello il momento del gol dell'1-0 contro l'Atletico in Champions League, ma l'eliminazione non è stato altrettanto bella".

Cosa ti resta del tuo primo anno all'Inter?

"È stata una nuova esperienza. Sono stato tanto in panchina con un ruolo a cui non ero abituato prima. E' stato un periodo di alti e bassi, anche a causa degli infortuni".

All'Inter sei apprezzato anche come ragazzo nello spogliatoio: questo ruolo sarà richiesto anche all'Europeo?

"Uno dei miei compiti è portare con me fin dal primo giorno tutti i ragazzi che giocheranno il loro primo Europeo. Far capire loro che il divertimento deve venire prima della pressione. Se hai addosso troppa pressione, finisci per commettere molti errori. Naturalmente hai bisogno di una certa quantità di pressione e adrenalina. Se combiniamo tutto questo nel modo giusto, avremo successo".

Cosa ti porterai dietro dagli scorsi due Europei?

"Vorrei ripetere quello che è successo nel 2021 sperando che le cose vadano ancora meglio (l'Austria uscì agli ottavi contro l'Italia, ndr). Se avessi avuto un numero 40 (di piedi, ndr) saremmo passati agli ottavi contro l'Italia e il mio gol sarebbe stato convalidato. È un Campionato Europeo casalingo per la Germania, ma anche per noi perché i nostri tifosi per venire non devono viaggiare molto. C'è tantissima euforia all'interno della squadra e in tutto il Paese. Ovviamente vogliamo fare un'ottima prestazione".

Metà dei convocati dell'Inter giocherà agli Europei...

"Direi il 95%. Ho parlato molto con Thuram, la Francia è una grande favorita, lo sappiamo entrambi. Ho fatto una scommessa con Dumfries: lui sostiene che l'Olanda vincerà contro di noi, io scommetto l'opposto".



Cosa ti aspetti a livello personale dal torneo?

"Ho sempre voglia di giocare. Le lesioni non sono state lievi, riguardavano i tendini. Ora sono tornato al 100%".

