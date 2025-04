"Una vittoria importantissima, una vittoria maiuscola". Parola di Amantino Mancini, ex nerazzurro che durante l'intervista concessa a DerbyDerbyDerby analizza la grande prestazione dell'Inter nell'andata dei quarti di finale di Champions League: "Affrontare il Bayern Monaco in casa non è mai semplice, perché quando giocano nel loro stadio sono molto forti. Però l'Inter ha approcciato questa partita in maniera intelligente, con grande concentrazione e mettendo in campo tutta la qualità dei suoi singoli. È una squadra ben allenata, e martedì sera lo ha dimostrato. Per questo parliamo di un successo davvero significativo".

"L'Inter ha saputo difendere bene ma anche attaccare con efficacia - aggiunge in un altro passaggio -. Se guardate con attenzione il secondo gol, quello di Frattesi, è un contropiede da manuale: un'azione perfetta, costruita da una squadra ben allenata, che sa esattamente cosa fare in campo. I giocatori si conoscono, si cercano, e questo è tutto merito del collettivo".

Mancini dedica poi un pensiero anche a Lautaro Martínez: "È un giocatore davvero fortissimo. Per me rientra tranquillamente tra i migliori cinque attaccanti al mondo. È completo: ha forza fisica, tecnica, senso del gol e soprattutto grande regolarità. Mi piace molto il suo atteggiamento in campo: è uno che lotta, corre, non si risparmia mai. Davvero un esempio".