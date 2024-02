Se non è una resa scudetto, poco ci manca. Perdendo con l'Udinese in casa, la Juve vede scappare via l'Inter di Simone Inzaghi, col quale Massimiliano Allegri si complimenta sinceramente parlando a DAZN: "Simone sta facendo un grandissimo lavoro, non sono matto quando dico che nel calcio ci sono dei valori - le parole del tecnico bianconero -. Quando allenavo la Juve dei cinque scudetti eravamo i più forti, era normale vincere. Dobbiamo fare i complimenti a Simone e al gruppo, hanno fatto 60 punti, un qualcosa di straordinario. Noi, invece, facciamo un percorso diverso come ho sempre detto. Poi è bello a livello mediatico tenere vivo il discorso scudetto... Io ho detto che il Milan sarebbe rientrato".

Allegri, infine, si esprime così sulla forza dell'Inter rapportata alle top d'Europa: "L'Inter ha giocato una finale di Champions, è cresciuta in autostima e nel lavoro generale. Bisogna solo fare loro i complimenti, però da parte mia faccio i complimenti anche ai miei perché stanno facendo una stagione importante".

