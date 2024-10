C'è anche il nome di Kristjan Asllani nell'elenco dei convocati del ct della Nazionale albanese Sylvinho per i prossimi impegni di Nations League contro Repubblica Ceca e Georgia. Nel corso della conferenza stampa convocata per l'annuncio dei giocatori convocati, il tecnico brasiliano ha parlato anche del poco spazio in campo che alcuni dei propri elementi, tra i quali lo stesso Asllani, hanno coi rispettivi club: "Sono molto felice di tutti. È importante capire che stiamo monitorando 40-50 giocatori. Noi siamo una Nazionale, quindi se non giochi con il club non vieni selezionato. Non essere nella lista non significa che non ti alleni. Non dipende da quanti minuti giochi. Sono molto soddisfatto dei giocatori, che nonostante i minuti hanno dato tutto con la maglia della Nazionale. Che giochino o meno la Champions League, con minuti o zero minuti, per me è importante che diano anima e cuore in campo".

