Non manca, alla Domenica Sportiva, l'analisi di Daniele Adani sul momento che sta vivendo l'Inter. "Ancora squadra da battere? Certamente, non c'è dubbio. Penso che l'Inter dipenda da sé stessa. Con l'Inter in forma e tutte le altre in forma, vince sempre l'Inter. Non possiamo cambiare dopo sei giornate. Ha la rosa più lunga, se Bisseck non dorme e marca l'Inter non viene ripresa. Dipende da sé stessa. Se parte concentrata e applicata parte 1-0 contro tutte".

"Se costruisci un percorso per la qualità del gioco e inserisci giocatori poi hai il fardello di essere la più forte - prosegue Adani -. Lautaro non ha segnato per 12-13 partite, però l'Inter deve essere sempre l'Inter. Col City ha giocato titolare Taremi e non Lautaro ed è stata la miglior partita di quest'anno. Dobbiamo pretendere, vista la forza della squadra".