Ospite di Radio Manà Manà Sport, Lele Adani ha inquadrato così Roma-Inter, partendo con l'elencare le qualità dei campioni d'Italia: "L'Inter potrebbe arrivare prima e seconda con le due squadre che ha? E' così, è così - la premessa dell'ex difensore -. L'Inter è forte, ha tante rotazioni e interpretazioni diverse. I nuovi arrivati sono eclettici e funzionali al gioco. Quanto a domenica sera, è una partita difficile per la Roma, che deve tirare fuori il massimo in un momento non facile. Il calcio di Juric 'soffoca' gli avversari, c'è da capire se si sposa con le caratteristiche dei giocatori della Roma. Soulé, Dybala, Cristante lo faranno? Aggiungo una cosa: l'Inter beneficia di questo atteggiamento perché ti porta a spasso e ti colpisce alle spalle con i continui cambi di posizione dei suoi giocatori. Chi ha fregato l'Inter quest'anno? Il Milan, che si è messo con un blocco alto, medio ma anche basso, senza farsi portare in giro. Ha vinto con quattro attaccanti che ballavano davanti alla prima costruzione. Ha sofferto un po' i cambi campo, ma è riuscito a fare la sua partita. Non è così facile da leggere tatticamente la sfida di domenica".