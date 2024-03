Nel suo intervento odierno per Radio Deejay, Lele Adani ha sottolineato l'exploit di Giovanni Fabbian con la maglia del Bologna dopo il gol vittoria segnato a Empoli, suo quinto stagionale: "Scuola Inter e passato dalla Reggina, quelli come lui devono essere la nostra speranza. Guardando all'Europeo, devono dare continuità al nostro percorso. Il Bologna è una bella realtà, e Thiago Motta si incastra perfettamente con questo tipo di giocatori".

Adani parla ovviamente anche della sfida di ieri sera tra Inter e Napoli: "I partenopei hanno fatto una bella partita, merito a Francesco Calzona. Per quel che riguarda l'Inter, dico una cosa e la dico forte: per me la stagione è finita a Madrid, perché lì è uscita dalla Champions e vincerà serenamente lo Scudetto, resta da capire solo quando. L'Inter di due mesi fa non avrebbe preso gol alla fine, ormai è cambiato il mood".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!