"Ai nastri di partenza, il campionato si presenta equilibrato sulla falsa riga di quello della scorsa stagione. Diventeranno più forti Inter e Juve, ma col Milan pronto a stupire con i rinforzi e la coesione delle componenti. Non trascurerei il Napoli e un ritorno dell'Atalanta. Mi aspetto un campionato bello e avvincente". Lo ha detto Lele Adani, provando a fare le carte allla Serie A A 2022-23 nel corso di un'intervista a DAZN.

Lo scudetto l'ha vinto il Milan o l'ha perso l'Inter?

"E' una domanda lecita, ma non possiamo non dare meriti al Milan che va premiato costantemente. Va riconosciutà la serietà, dobbiamo alzarci in piedi quando il lavoro coincide col risultato".