"L'Inter è la più forte in Italia, ma non si può chiederle di fare 114 punti". Durante la diretta sul canale Twitch 'Vivaelfutbolreal', Lele Adani ha fatto questa premessa prima di analizzare il pareggio dei nerazzurri sul campo del Monza. "L'Inter due anni fa non avrebbe recuperato la partita, avrebbe perso - ha aggiunto l'ex difensore -. Ha 22 titolari, il turnover non esiste. Deve fare di più rispetto a quanto visto ieri. Se diciamo che è la più forte, è normale pretendere di più. Vale per l'Inter il discorso che si faceva con la Juve quando vinceva nove campionati di fila e si sosteneva che dovesse entrare nel G8 della Champions. Io posso dire senza possibilità di smentita che a Monza la partita dell'Inter è stata insufficiente".

