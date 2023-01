Francesco Acerbi, protagonista di questo ottavo di finale di Coppa Italia contro il Parma con il gol della vittoria, arriva ai microfoni di Sport Mediaset per un commento a caldo dal prato di San Siro: "Il mio gol? Ho visto che ero lì, ero di corsa, ci ho provato ed è andata bene. Partita complicatissima, abbiamo rischiato ma l'abbiamo portata a casa. Ora dobbiamo andare a vincere col Verona e col Milan, prima pensiamo al Verona poi vediamo. Siamo attrezzati per andare avanti in ogni competizione, vedremo come staremo perché ci sono tanti fattori. Poi vedremo come andrà a finire".