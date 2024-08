A Marsiglia sta letteralmente montando una Valentin Carboni-mania. L'entusiasmo per l'arrivo dell'argentino, in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto a favore dell'Inter, si sta traducendo in una serie di contenuti sui social che evidenziano il valore del classe 2005. L'ultimo, un video che lo vede palleggiare (con una certa qualità) con la città sullo sfondo e la descrizione: "Una vista eccezionale, un pallone e si parte!".

Une vue exceptionnelle, un ballon et c’est parti ! ️ pic.twitter.com/5c07qTPSo8 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 9, 2024