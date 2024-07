Il presidente e AD dell’Inter Giuseppe Marotta è stato insignito oggi della Stella d’Oro al merito sportivo nel corso del Consiglio Nazionale del CONI, ultimo riconoscimento prima dei Giochi Olimpici di Parigi: "Sono emozionato. Questo è sicuramente il riconoscimento più importante della mia carriera perché nasce nella mia casa, sono nato da ragazzino aiutante di bottega e ho fatto 45 anni di militanza in squadre professionistiche. Sono onorato questo riconoscimento viene da voi, uomini di sport, sono fiero e ringrazio tutti".

Marotta prosegue parlando a tutti i presidenti federali presenti al Consiglio: "Ho avuti grandi maestri come Franco Carraro, quando era presidente della Lega calcio ed io dirigente del Varese. Quindi ho avuto la fortuna di apprendere molto da questi maestri. I valori dello sport mi hanno portato ad ottenere grandi soddisfazioni che trovano coronamento con questo riconoscimento. Auspico che le prossime Olimpiadi possano darvi le soddisfazioni che meritate" riporta Sportface.it.

La cerimonia si è svolta a Roma nel Salone d’Onore del CONI alla presenza del presidente Giovanni Malagò che ha consegnato il premio a Giuseppe Marotta.

La Stella al Merito Sportivo è una delle quattro onorificenze sportive conferite dal Consiglio Nazionale del CONI allo scopo di premiare atleti, dirigenti, tecnici, e società che per l’attività svolta abbiano dato lustro allo sport italiano.

L'onorificenza venne istituita il 20 dicembre 1933 per premiare i presidenti di federazioni sportive che più si siano distinte, durante un biennio, in affermazioni di carattere internazionale. L’Onorificenza della Stella al Merito Sportivo ha tre distinti gradi: oro, argento e bronzo. La Stella d’oro può essere concessa alle personalità sportive che, con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti, abbiano lungamente servito lo sport.