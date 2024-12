Nel giorno in cui l’Athletic Bilbao lo premierà con il "One-Club Man", il riconoscimento assegnato a chi ha trascorso l'intera carriera professionistica in una sola squadra, lo storico difensore dell'Inter Beppe Bergomi ha mandato un messaggio ai tifosi del club basco “Volevo ringraziare tutti i fan dell'Athletic in Italia perché mi avete fatto conoscere una realtà incredibile, un premio che mi rende orgoglioso e che riempie la mia bacheca. Forza Athletic", le parole dello Zio contenute in un video postato sul profilo X dei Rojiblancos. L'omaggio avverrà stasera, a San Mames, prima del fischio d'inizio della gara di Liga contro il Real Madri.

Una vez anunciado el #OCM2024, los @LeonesItalianos se encargaron de acercar a Bergomi un poco más al universo athleticzale.



Este es su mensaje de agradecimiento: "Gracias por haberme introducido en un mundo tan fascinante" #AthleticClub pic.twitter.com/d61IgrpY56 — Athletic Club (@AthleticClub) December 4, 2024