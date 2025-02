Nuovo atto vandalico ai danni del murales dedicato a Roberto Mancini, realizzato per la vittoria dell'Europeo del 2021 in Inghilterra nella città di Jesi, dove l'ex ct azzurro è nato. L'opera celebrativa del trionfo di Wembley è stata imbrattata con della vernice nera e disegni osceni. Un triste déjà-vu, visto che non è la prima volta che il murales viene preso di mira.

Un episodio simile si era infatti verificata tre anni fa, quando apparirono delle scritte in riferimento alla mancata qualificazione ai Mondiali. Ripulito, era stato di nuovo imbrattato a distanza di una manciata di giorni.