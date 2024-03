Protagonista in campo ieri con la maglia di Inter Legend, vittoriosa a Batumi contro Geo 11, Borja Valero ha parlato così dell'esperienza in terra georgiana: "La cosa più bella di queste occasioni è ritrovare i vecchi compagni, ogni volta ci raccontiamo le battute che facevamo in spogliatoio quando eravamo insieme - ha detto lo spagnolo a Inter Tv -. Qualche retroscena? Materazzi racconta della vittoria del Triplete, cose che fanno sempre ridere. Sono state giornate bellissime".