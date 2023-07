Mauro Icardi sarà a tutti gli effetti un giocatore del Galatasaray. Il club di Istanbul ha trovato infatti l'accordo col Paris Saint-Germain per l'acquisto a titolo definitivo dell'ex attaccante dell'Inter, che avverrà per una somma pari a 10 milioni di euro. Il rosarino firmerà un contratto fino al 30 giugno 2026 a 10 milioni di euro netti a stagione più bonus. Icardi ha giocato l'ultima stagione proprio al Galatasaray, laureandosi campione di Turchia. In 24 partite ha trascinato il Cimbom segnando 22 gol e fornendo 7 assist.