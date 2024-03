Nella giornata di oggi Samuel Eto'o festeggia i 43 anni. L'ex attaccante nerazzurro, che in due stagioni a Milano ha collezionato complessivamente 102 presenze, "è stato uno dei talenti più cristallini del calcio mondiale" scrive il club in una nota ufficiale, ricordando poi qualche curiosità sul Re Leone.

HALL OF FAME INTER

I 53 gol realizzati in due stagioni lo hanno fatto diventare uno degli idoli assoluti dei tifosi nerazzurri che lo hanno inserito nel 2021 nell'Hall of Fame dell'Inter. Oltre a incidere a livello realizzativo ha trascinato la squadra alla vittoria di 6 trofei in due anni.

SPECIALISTA DEL TRIPLETE

Il camerunese è stato il primo giocatore della storia a centrare il Triplete per due anni consecutivi con due squadre diverse. Nella stagione 2009/10 fu assoluto protagonista nella cavalcata trionfale in nerazzurro che portò alla vittoria della Champions League, dello Scudetto e della Coppa Italia. L'anno prima vinse tre trofei anche nelle fila del Barcellona.

QUINTA POSIZIONE AL PALLONE D'ORO

Nel 2009, pochi mesi dopo il suo arrivo all'Inter è giunto quinto nella classifica del Pallone D'Oro, in cui è stato inserito per 8 anni consecutivi.

MIGLIOR GIOCATORE DEL MONDIALE PER CLUB

Nel 2010 l'Inter vinse il Mondiale per club ed Eto'o fu premiato come miglior giocatore della competizione. In quell'occasione mise a segnò un gol nella finale contro il Mazembe.

37 GOL IN UNA SINGOLA STAGIONE

Segnò 37 reti nella Stagione 2010-11. È stato l'anno in cui ha realizzato più gol in tutta la sua carriera. Le sue ultime due reti furono decisive nella finale di Coppa Italia vinta dall'Inter per 3-1. Nella stessa stagione mise a segnò una tripletta nel match di Champions League contro il Werder Brema.