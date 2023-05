Sandro Tonali arriva anche ai microfoni di Sky Sport per la vigilia del delicato ritorno dell'Euroderby: "Stiamo bene, abbiamo avuto la forza di ripartire sempre e faremo di tutto per farlo anche domani. Per il sogno della finale dobbiamo fare sicuramente qualcosa di più del 100%, può capitare a tutti una partita più importante e più difficile delle altre. Partiamo da 2-0 sotto, ma dobbiamo entrare in campo per dare il 110% tutti. Ha fatto male prendere due gol in tre minuti e non riuscire a segnare anche dopo la reazione della ripresa. Ma abbiamo messo un punto dopo il secondo gol cercando di creare qualcosa. Ci crediamo tanto, sarà una partita fondamentale. Un gol può cambiare la partita e renderla infinita, dobbiamo entrare concentrati e dare tutto. Anche i tifosi ci hanno dato sempre qualcosa in più nei momenti belli e meno belli. Anche ieri ci hanno dimostrato di essere al nostro fianco, dobbiamo restare uniti per andare verso l'obiettivo".

Sarà fondamentale non sbagliare l'avvio di partita, ribadisce Tonali: "Dovremo fare noi un avvio forte e all'attacco, la testa è libera come lo era dopo ottavi e quarti. Avremo la forza di farlo anche dopo due sconfitte, siamo tutti uniti ed è una cosa tra le più importanti. Non bisogna mollare di un centimentro". Ma è la partita che vale la stagione? "Non posso dire di no, ha un peso elevato in confronto alle altre per l'importanza che può dare a un milanista. Cambierà qualcosa ma non dobbiamo scendere in campo col peso del match, servirà la testa libera dai pensieri ed andare in campo dando il massimo. Gol domani? O gol o traversa dopo i due pali... Il Milan deve fare gol domani e tornare ad essere Diavolo. Ogni giocatore deve farlo".