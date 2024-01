Sirene dalla Saudi Pro League per Alvaro Morata, da tempo sul taccuino degli uomini di mercato dell'Al-Shabab, pronti a tornare alla carica in questa sessione di gennaio. Stando a quanto risulta a Relevo, infatti, non è da escludere che il club saudita possa presentarsi nei prossimi giorni con una maxi-offerta per convincere il bomber spagnolo che, come già in estate, continua a dare la sua priorità assoluta all'Atletico Madrid, almeno fino a giugno.