Dopo la vittoria dell'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, contro il Siviglia, Cesar Azpilicueta si è presentato in conferenza stampa per analizzare il risultato ottenuto. "Era un giorno speciale per Simeone dopo 12 anni al club. La squadra aveva fatto grandi sforzi, oggi era una partita importante, le ultime due le abbiamo giocate in dieci e abbiamo mantenuto la porta inviolata, questo ci costa e dà forza. Volevamo chiudere l'anno con una vittoria e continuare sulla stessa linea del dopo Mondiale" ha detto il difensore.

Lotta per la Liga o per la Champions?

"È chiaro che ci sono rivali sopra di noi che hanno diversi punti, ma dipenderà da cosa sapremo fare. È evidente che fuori casa non stiamo vincendo, se non facciamo un passo avanti non potremo essere al top. Se vogliamo lottare dobbiamo fare quel passo avanti e fare fuori quello che stiamo facendo anche in casa".