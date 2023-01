Edin Dzeko è stato scelto come Man Of The Match dell’EA Sports SuperCup disputata tra il Milan e l’Inter, grazie ad una prova sontuosa che ha permesso alla squadra nerazzurra di avere la meglio nel derby che ha messo in palio la Supercoppa italiana. Nuova carta in arrivo su FIFA 23 Ultimate Team dalla prossima settimana con protagonista proprio l'attaccante bosniaco: i giocatori che infatti hanno fornito una prestazione eccellente e che sono stati determinanti al fine del risultato delle partite delle coppe nazionali ed internazionali ricevono questa carta speciale. La valutazione sarà di 88.