Buone notizie per Zinho Vanheusden. Secondo quanto constatato da FcInterNews, gli ultimi test fisici del belga sono stati impeccabili. Questo significa che il giovane calciatore potrà nuovamente allenarsi col pallone dal prossimo 10 luglio circa, anche se attualmente non si conosce ancora la meta. Il difensore infatti è sul taccuino di svariati club della Serie A, come Spezia, Sampdoria, Hellas Verona e Udinese, ma pure all’estero, in patria e nei Paesi Bassi ci sono stati degli ammiccamenti per prelevare in prestito l’ex Standard Liegi.